Prime pagine 1° marzo: Inter, due stelle d'oro. La Juventus snobba De Laurentiis, Bologna-Torino per Tudor

Lazio-Milan è l'anticipo che stasera apre la 27esima giornata di campionato in Serie A. Sabato si giocano altre tre gare: la Salernitana ultima in classifica fa visita all'Udinese; impegni in trasferta anche per Roma e Fiorentina, in campo rispettivamente a Monza e a Torino.



Domenica sono in calendario tre scontri diretti per la salvezza: Verona-Sassuolo, Empoli-Cagliari e Frosinone-Lecce. Invece si respira aria di Champions League a Bergamo, dove l'Atalanta di Gasperini riceve il Bologna di Thiago Motta. A seguire la Juventus seconda in classifica è impegnata sul campo del Napoli campione d'Italia.



Lunedì sera si chiude con il posticipo di San Siro tra Inter e Genoa, l'ultima squadra in grado di frenare (con un pareggio) la corsa dei nerazzurri primi in classifica.

Intanto stasera si gioca anche in Francia (Monaco-PSG), Germania (Friburgo-Bayern Monaco) e Spagna (Celta Vigo-Almeria).

