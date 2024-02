Prime pagine 25 febbraio 2024: Zhang: Inter stella mia. Da Allegri a Motta, futuro in 90 giorni. De Ketelaere incubo Pioli

Redazione CM

La domenica di Serie A piena di big match e il futuro di molte panchine anche delle big è al centro delle prime pagine dei quotidiani sportivi e non in edicola oggi 24 febbraio 2024.



"Tutti in gioco, tutti a rischio" è il titolo del Corriere dello Sport che sottolinea come "Da Max (Allegri ndr) a Thiago (Motta ndr) futuro in 90 giorni", ma anche di come ci siano tante "Panchine bollenti: in sospeso anche Pioli, De Rossi, Sarri, Italiano e Calzona".



La Gazzetta dello Sport, invece, dà ampio spazio al futuro dell'Inter con i piani del presidente Steven Zhang: "Inter stella mia. Tenere la società e crescere ancora".



Infine focus sul big match Milan-Atalanta in programma questa sera alle 20.45 con Tuttosport che sottolinea come "De Ketelaere e Gasperini incubi di Pioli"



