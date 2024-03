Prime pagine 15 marzo: Inter, via Sanchez e Arnautovic. Juventus, progetto Carnesecchi

Tutte fuori dalla Champions, tutte avanti in Europa e Conference League. Dopo le eliminazioni di Lazio, Napoli e Inter, si qualificano ai quarti di finale Atalanta, Milan, Roma e Fiorentina: oggi ci sono i sorteggi.



Stasera l'anticipo di campionato Empoli-Bologna apre la 29esima giornata di Serie A, che prosegue domani con altre quattro gare, tra cui spicca la trasferta a Frosinone della Lazio, scossa dalle dimissioni di Sarri.

Domenica all'ora di pranzo la Juventus gioca in casa contro il Genoa, nel pomeriggio il Milan scende in campo a Verona, alle 18 ci sono Atalanta-Fiorentina e Roma-Sassuolo, poi in serata si chiude con il posticipo tra Inter e Napoli a San Siro.



Intanto oggi si gioca anche in Francia (Tolosa-Lione), Germania (Colonia-Lipsia), Spagna (Real Sociedad-Cadice) e Serie B (Palermo-Venezia).

Nella GALLERY le prime pagine dei giornali in edicola oggi, venerdì 15 marzo 2024.