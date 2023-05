Triplete tricolore. Inter, Roma e Fiorentina si sono qualificate in finale di Champions, Europa e Conference League. Oggi è già tempo di campionato in Serie A con l'anticipo della 36esima e terzultima giornata di campionato: Sassuolo-Monza.



Sabato sono in calendario Cremonese-Bologna (ore 15), Atalanta-Verona (18) e Milan-Sampdoria (20.45).

Domenica tocca alla sfida salvezza Lecce-Spezia (12.30), Torino-Fiorentina (15), Napoli-Inter (18) e Udinese-Lazio (20.45).

Lunedì si chiude con i posticipi Roma-Salernitana (18.30) ed Empoli-Juventus (20.45).



Intanto stasera si gioca pure in Serie B (ultima giornata), Francia (Lione-Monaco), Germania (Friburgo-Wolfsburg) e Spagna (Cadice-Valladolid).

Nella GALLERY le prime pagine dei giornali in edicola oggi, venerdì 19 maggio 2023.