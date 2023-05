I festeggiamenti per lo scudetto vinto dal Napoli neo-campione d'Italia monopolizzano le prime pagine dei quotidiani sportivi italiani.



Domani è ancora tempo di Serie A, con gli anticipi della 34esima e quintultima giornata di campionato. Prima dello scontro diretto per la salvezza Cremonese-Spezia (ore 20.45) va in scena la doppia sfida incrociata tra Milano e Roma per la qualificazione in Champions League: Milan-Lazio (ore 15) e Roma-Inter (ore 18).



Mercoledì prossimo a San Siro si gioca la semifinale d'andata in Champions tra Milan e Inter.

Intanto stasera scendono in campo Serie B (Perugia-Cagliari) e Bundesliga (Bayer Leverkusen-Colonia e Mainz-Schalke).

Nella GALLERY le prime pagine dei giornali in edicola oggi, venerdì 5 maggio 2023.