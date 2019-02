Alle prese con la bufera Icardi, l’Inter va a Vienna per l’esordio in Europa League contro il Rapid dopo l’eliminazione dalla Champions. I nerazzurri non vincono in Europa da 4 gare ma per questo match sono nettamente favoriti, a 1,73, la vittoria dei padroni di casa è proposta a 5,40, il segno X si gioca a 3,50. Nessuna sorpresa anche per il passaggio agli ottavi dei nerazzurri, a un rasoterra 1,08, quello del Rapid Vienna è invece a 6 volte e mezzo la posta. Fiducia agli uomini di Spalletti da parte degli scommettitori, il 92% ha scelto il segno 2 e il 98% la qualificazione interista. Potrebbe essere Lautaro Martinez l’uomo del match, la sua rete è infatti a 1,85, sale a 9,00 se combinata all’assist di Perisic. Il Napoli, dopo l’amara eliminazione dalla Champions, può puntare alla vittoria dell’Europa League. La corsa alla finale comincia da Zurigo e gli uomini di Ancelotti hanno il pronostico tutto dalla loro parte, a 1,44, il successo degli svizzeri è a 7,30, pareggio a 4,60. Quote ancora più sbilanciate per il passaggio agli ottavi, a 1,03 quello del Napoli, si sale a 9,00 per l’impresa svizzera. Plebiscito tra gli scommettitori di Sisal Matchpoint, il 99% ha scelto la qualificazione degli azzurri. Occhi puntati su Insigne e Mertens, che insieme hanno realizzato l’86% delle reti azzurre nel girone di Champions League: il primo è offerto marcatore a 2,10, il belga a 1,95. Attenzione anche a Milik, la sua doppietta è a 6,50 e si punta anche su una tripletta, opzione a 20 volte la posta.