Il Mondiale Femminile è alle porte e la Nazionale Italiana si sta impegnando più che mai sia per far bene in campo che nella promozione di questo sport in crescita anche fra le più piccole. Per questo la FIGC ha avviato un progetto in collaborazione con l'azienda che produce la nota bambola Barbie per celebrare il grande traguardo del ritorno della Nazionale femminile ai Mondiali.



​Il risultato è stato un video in cui 5 bambine incontrano ​nel Centro Tecnico Federale di Coverciano le 5 Azzure che in Francia proveranno l'impresa Mondiale: Sara Gama (Capitano e difensore), Lisa Alborghetti(centrocampista), Cristiana Girelli (attaccante), Laura Fusetti (difensore) e Stefania Tarenzi(attaccante).