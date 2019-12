Il 2019 si è ormai concluso e per il calcio italiano è stato sicuramente un anno importante. La nostra Serie A ha vissuto un anno di grandi cambiamenti, di scelte sofferte, di conferme, di vittorie e di sconfitte, di operazioni di mercato e societarie che hanno sicuramente fatto discutere e lasciato il segno.









Dalla doppia scelta di Higuain, che ha cambiato 3 maglie in un anno, alla rivoluzione in casa Inter, con la fascia tolta a Icardi e l'arrivo estivo di Lukaku che lo ha portato all'addio. Ma anche Allegri, Ancelotti, Giampaolo, e ora il ritorno di Zlatan Ibrahimovic.



Per noi di Calciomercato.com e per voi che ci seguite c'è stata tanta carne al fuoco, ma quali sono state le 12 notizie più lette e commentate del 2019? Scopritelo nel nostro video.