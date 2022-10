Ilsi coccola: il giovane centrocampista rossoblu ha trovato il primo gol in Serie A contro il Lecce, portando a tre il totale delle reti scozzesi nel campionato 2022-23, orfano diche proprio gli emiliani hanno ceduto in estate al Brentford. Le altre due marcature sono di, che con Hickey condivide il ruolo di esterno sinistro ma che gioca nel Verona; due bellissime scoperte, cui dobbiamo affiancare anche, da quasi quattro anni in Italia e protagonista nell'Empoli con la sua sostanza in mezzo al campo (un assist in avvio di stagione). Ben tre giocatori scozzesi, quattro con Hickey, quando in tutta la storia del campionato italiano ce ne sono stati solo altri tre. Ve li ricordate?Andando a ritroso nel tempo, troviamo, arrivato allanel 1984 ex capitano del Liverpool e da vincitore della Coppa dei Campioni contro la Roma. 24 trofei in carriera, uno dei quali, la Coppa Italia, 1985, alzato proprio a Genova. Per lui 11 gol in 78 presenze nel ruolo di centrocampista. Poi, che i tifosi delricordano per i gol in Serie B tra il 1981 e il 1983, per il soprannome "Lo squalo" dato a causa della mancanza degli incisivi superiori persi in gioventù e per laquando era vice di Harry Redknapp al Tottenham, una trentina di anni dopo, in un Milan-Spurs di Champions League. Infine,, alnella stagione 1961/62 in coppia con l'inglese Baker. Una decina di reti e poi il ritorno Oltremanica, al Manchester United: un paio di anni dopo avrebbe. Doig e Ferguson magari a quei livelli non ci arriveranno, ma oggi la Scozia è un po' più di casa in Serie A.