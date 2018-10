. E invece, ora, sembra essere scoccata l'ora di Leonardo. Il bomber del, che adorae ama "Non è tempo per noi", che è cresciuto nelripartendo poi dai dilettanti, che vedeva i suoi coetanei brillare tra i professionisti mentre lottava nella polvere delle serie minori,"A 18 anni tanti miei ex compagni giocavano in Serie B, mentre io...". Mentre tu, ora, comandi in B.Colè primo in classifica, conha trovato la sua dimensione dopo una prima stagione di adattamento:, vicecapocannoniere della Serie B e Hugoche scomoda paragoni importanti in riva all'Adriatico., Gianluca "LA-PA-DU-LA" come gridavano aldi, arrivato dalla, come Mancuso (dalil primo, dallail secondo), l'ultimo bomber di un Pescara vincente. Giocatori differenti, con caratteristiche, e caratteri, differenti, ma che hanno in comune una cosa che rende tutti uguali:- Lo scorso gennaio lalo ha acquistato, lasciandolo in prestito alfino a giugno 2019. Non più giovanissimo (è un classe '92), dopo le grandi prestazioni di inizio stagione, è stato più volte chiamato dalla, la quale si è complimentato col prodotto del vivaio del" cantae suggerisce il calciomercato. Mavuole godersi il più possibile il suo numero 7, un po' esterno un po' prima punta, uno che si ispira ae invidia, uno che fa gol.@AngeTaglieri88