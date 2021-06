Il mercato si è acceso, sparando i primi botti. Ma non è finita, perché un paio di panchine sono ancora in attesa di definire il loro padrone e perché le trattative sono solo all'inizio. Come in casa Milan, dove si lavora al riscatto di Tonali e al ritorno di Brahim Diaz, ma non solo. O in casa Inter, con l'affare Hakimi in dirittura di arrivo. Ne parleremo dalle 18.30 su Twitch in compagnia die tanti ospiti. Con noi, inviati rispettivamente al seguito di Milan, Inter e Juve ed esperti di mercato. Ma anche, procuratore - tra gli altri - di Gigi Buffon, fresco di ritorno a Parma.E poi la Nazionale, alla vigilia della sfida di Wembley contro l'Austria. Con noi, ragazzo italiano residente a Londra che domani avrà la fortuna di andare allo stadio.Vi aspettiamo in diretta sul nostro canale Twitch.