La sosta per le nazionali toglie forze ai club? Non necessariamente, a volte può restituire giocatori in forma smagliante.. Il numero 10 rossonero aveva già lanciato segnali molto incoraggianti contro la Fiorentina nell'ultimo turno di campionato, ritrovando il gol su azione dopo un digiuno lungo sette mesi, ma è in nazionale che si è rivisto il giocatore decisivo e continuo nel rendimento.: a segno contro Olanda e Lettonia mettendo a referto anche un assist a partita, assist peraltro realizzato anche nel successo sulla Norvegia.e per il Milan è una notizia ottima proprio in vista della rincorsa all'Inter capolista e della lotta serrata che lo attende per il ritorno nella massima competizione europea, nella quale vuole poter contare ancora sul proprio fantasista.- Procedono infatti i discorsi per rinnovare il contratto, in scadenza al termine della stagione. La fumata bianca non è ancora arrivata, ma la situazione appare meno complicata rispetto a quella che riguarda Donnarumma., che presto avranno nuovi contatti l'agente Gordon Stipic per sbloccare la situazione: sul tavolo c'è un'importante offerta da parte della società di via Aldo Rossi,, e la volontà comune di trovare l'intesa definitiva. Perché Calhanoglu è un pezzo essenziale per Pioli e per rincorrere la Champions che Milan e giocatore vogliono tornare a giocare.