Quell'assist contro la Sampdoria, ma anche molto altro. C'è lo zampino di Mike Maignan nella stagione trionfale del Milan, e, più nello specifico, nella consacrazione di Rafa Leao, come lo stesso portoghese ha ammesso nel fare gli auguri al compagno in occasione del suo compleanno.



IL MESSAGGIO - Come si legge nelle Instagram Stories dell'attaccante, “Quello che ho fatto nella scorsa stagione è stato anche merito di quello che hai fatto tu per me dentro e fuori dal campo. Un grazie non basta, fratello mio. Lunga vita"