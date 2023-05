Il dt del Milan, Paolo Maldini, nel prepartita della sfida di Champions, dell'Euroderby, contro l'Inter ha confermato che per il rinnovo di Rafael Leao le parti sono vicinissime, ma ancora nulla è stato messo nero su bianco.



Arriverà, e anche in tempi brevi, eppure secondo la Gazzetta dello Sport, in realtà il contratto è già stato depositato in Lega Calcio e ratificato da tutte le parti. 2028 la nuova scadenza con clausola rescissoria da 170 milioni di euro.