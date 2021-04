Era la classica partita da vincere a tutti i costi, con le unghie e con i denti. Ma il Milan,si è sciolto come neve al sole. Ora il calendario complica la corsa Champipns League dei rossoneri: tre scontri diretti contro Lazio, Juventus e Atalanta ai quali si sommeranno diversi incroci con squadre in lotta per la salvezza.- Sei gare e poi sarà il tempo dei bilanci in casa Milan.. Il portoghese ha talento e mezzi fisici che decide di utilizzare con grande discontinuità.Per quanto concerne l'ex Juventus, nei piani di Paolo Maldini doveva rappresentare quel surplus di esperienza fondamentale per rimanere aggrappati al sogno scudetto poi naufragato dopo il derby perso contro l'Inter. Al netto degli infortuni, si ha la sensazione di un campione arrivato all'ultima curva di una carriera di primissimo piano.Troppo importante la sua figura all'interno dello spogliatoio e quella straordinaria vena realizzativa dimostrata quando è stato bene.Serve un centravanti vero, con spiccato senso del gol e prospettive.