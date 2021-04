Non si ferma più Dusan Vlahovic. Un’altra rete, la sedicesima in campionato, per regalare un successo di vitale importanza alla sua Fiorentina sul campo del VeronaNelle ultime settimane anche la Juventus si è inserita nella corsa al gioiello serbo in vista della prossima stagione.- Il ventunenne ex Partizan non intende prolungare il contratto in scadenza nel 2023,L’iniziale richiesta da 40 milioni è destinata a salire, iCon Edin Dzeko prossimo alla risoluzione del contratto a fine stagione, lI giallorossi fanno sul serio e non vogliono mollare la presa nonostante la grande concorrenza. Il Milan ha incassato il gradimento del giocatore ma non intende avvicinarsi ai 50 milioni chiesti dalla FiorentinaTutto ancora in ballo, la sensazione è che la partita sia ancora aperta. Ma da qualche settimana è entrata in gioco anche la Juventus che ha in programma di ripetere il colpo fatto solo otto mesi fa con Federico Chiesa.