Leao-Inter, una storia interrotta dalla furia di Conte. Tutta la verità e il retroscena chiave

che nell’intervista rilasciata a Libero ha ricordato la trattativa con l’attaccante portoghese, poi divenuto un pilastro del Milan.“Però non ti dico poi cosa è accaduto”, ha tagliato corto Piero Ausilio, vistosamente desideroso di cambiare argomento dopo aver fornito la risposta più onesta possibile.. A distanza di qualche anno possiamo raccontare con esattezza cosa accadde ai tempi.

Era il 2019-20, il primo anno di Antonio Conte sulla panchina dell’Inter.Troppa distanza tra domanda e offerta, la cosa andava per le lunghe e si respirava una strana aria. Nel frattempo Piero Ausilio portava avanti piste parallele, non per forza alternative. Tra queste, per l’appunto, quella relativa a Rafa Leao.

Da parte del tecnico salentino arriva il secco no al calciatore e la pretesa di interrompere le trattativetutto su di lui., che era solo questione di tempo e di iniziare a lavorare con Leao. Ma la posizione die che alla fine Lukaku non sarebbe mai arrivato. Tra l’uovo oggi e la gallina domani, Conte scommise tutto sulla seconda e alla fine i fatti gli diedero ragione.Zhang fece un passo indietro e Ausilio, con qualche milione di euro in più in tasca, andò a chiudere l’operazione con i Red Devils. Fosse arrivato Leao, neanche le bombe avrebbero convinto Zhang a rivedere la propria posizione.