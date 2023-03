È tutto pronto, il Milan e Leao si trovano di fronte all’ultimo atto della trattativa per il rinnovo, una appassionante storia che ha conosciuto diversi episodi e che adesso dovrebbe giungere all’epilogò nel giro di un paio di settimane. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport.

“E’ tempo di registrare una nuova puntata della serie Leao-Milan. Potrebbe essere uno degli ultimi episodi, se non il gran finale. Il set è pronto: il club e il consistente entourage di Rafa si erano dati appuntamento per questo periodo. Si girerà nei prossimi dieci, quindici giorni al massimo. il club resta deciso a rinnovargli il contratto e a gratificarlo con la più ricca proposta mai fatta. Fosse per Leao e la società saremmo già al lieto fine. Rafa è sinceramente legato alla squadra, ne ha dato dimostrazione con il rientro anticipato e non solo. Sui social ha dedicato un post a Maignan: la foto della spettacolare parata contro l’Irlanda accompagnata dal titolo “grande giocatore”. L’affetto verso i compagni di squadra è ricambiato: è uno dei motivi che alimentano l’ottimismo della società”.