Rafael Leao nell'Euroderby ci sarà e, intervistato dalla rivista Gaffer, l'attaccante portoghese del Milan si è raccontato a 360 gradi.



L'INFANZIA - "Almada è una città nobile, crescere lì è stata una grande esperienza. Vengo da un quartiere chiamato Bairro da Jamaica, vicino a Seixal. Almada è una città che significa molto per me, mi ha dato molte opportunità di crescere calcisticamente. Sono grato alla mia città, la porterò con me ovunque andrò".



LO SPORTING - "Lo Sporting è una delle migliori accademie del mondo, se non la migliore. Figo e Ronaldo sono cresciuti li e sono stati due Palloni d'Oro. È un onore che mi riempie di grande orgoglio aver iniziato la carriera lì, mi hanno aperto le porte del mondo del calcio e gli sono molto grato".



IDOLI - "Chi ho provato a imitare? 100%, Ronaldinho e Cristiano Ronaldo. Sono giocatori che ho seguito e che ho provato a copiare fin da quando ero bambino. Ho imparato da loro il dribbling... guardando i loro video su Youtube. Mi piacerebbe avere una carriera simile alla loro".



LA LIGUE 1 - "In Francia non è stato facile all'inizio perché è stato un cambiamento improvviso e non mi aspettavo di trasferirmi in un altro paese così presto, ma è stato estremamente importante per la mia crescita e mi ha aiutato a maturare come giocatore".



LA MUSICA - "La musica è il mio hobby. È il mio modo di esprimermi. Non sono uno che fa molte interviste e non molte persone sanno tante cose della mia vita personale, quindi la musica è dove posso ritrovare me stesso. Mi permette di sentirmi a mio agio a parlare di certe cose che non tendo ad esprimere a livello calcistico".

"Way significa "cammino" che in inglese si traduce anche in percorso e 45 fa parte del codice postale del mio quartiere che è 2845. Quindi, mettendoli insieme, volevo mostrare che non bisogna mai dimenticare da dove si viene e le proprie origini"."Ho provato un immenso orgoglio e anche un grande senso di responsabilità.È un club con molta storia che ha vinto diversi titoli, sette Champions League!. Non avrei mai pensato di poter indossare questa maglia. È un onore rappresentarlo fino ad oggi"."Era qualcosa che la nostra squadra aspettava da tempo. È stato il risultato di molto impegno e lavoro, è stato storico! È stato un momento molto speciale per me personalmente perché è stato il primo scudetto che ho vinto. L'ho vinto con il Milan ed è un ricordo che conserverò per sempre""Rappresentare il mio Paese è sempre qualcosa di speciale, soprattutto in una competizione come la Coppa del Mondo. È stata un'esperienza straordinaria, spero di poter aiutare il Portogallo a realizzare qualcosa di speciale in futuro"."Dove vorrei giocare? In Premier League. Penso che ogni giocatore voglia giocare in Premier perché è un campionato molto competitivo. Ha un calcio coinvolgente, grandi squadre e un pubblico mondiale"."Dal punto di vista calcistico, il mio obiettivo è vincere la Champions League e il Pallone d'Oro. Come artista, personalmente non ci penso troppo, seguo il flusso. Come individuo, penso di rendere la mia etichetta uno dei più grandi nomi familiari nel mondo della musica".