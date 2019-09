Chiuso il mercato, la testa torna al campo e a come acquisti e cessioni possano ridisegnare le formazioni. Ci pensa il, ci pensa Giampaolo che al termine della sessione estiva si trova con un reparto offensivo quasi completamente rinnovato: via Patrick Cutrone dentroe, all'ultimo giorno, saluta anche André Silva nello scambio che porta in rossonero il croato, ultimo colpo del Diavolo. Conl'attacco è completo e ora arriva l momento delle scelte: quale sarà il tridente titolare?Piatek, Leao e Rebic, in tre a giocarsi due maglie davanti a Suso, punto fermo per Giampaolo in queste prime uscite stagionali. Il polacco è il 'veterano' del gruppo, lui che ha già fatto bene nella seconda parte dello scorso campionato con la maglia del Milan punta a difendere il proprio posto e a lasciarne uno solo al portoghese e al croato. Eppure, contro il Brescia, proprio Piatek è stato il grande escluso, il che lascia aperta la porta a un tridente senza di lui, con Leao e Rebic a guidare l'attacco. C'è però anche un'altra soluzione, più remota: Giampaolo potrebbe sfruttare il jolly Rebic, abile di ricoprire più ruoli, per dare fiato a Suso e proporre un tridente ancor più di spinta, con il croato alle spalle di Piatek e Leao.