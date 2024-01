Nella festa del Milan alla fine è Rafael Leao quello che si è divertito di più. Perché il gol del 4-1 valeva poco nel computo della partita ma tanto, tantissimo a livello personale. Il talento portoghese ha spezzato un digiuno che durava dal 7 novembre scorso quando aveva giocato una partita sensazionale e realizzato una rete contro il PSG in Champions League.



AMORE CONFERMATO - Il Milan, questo Milan, non può prescindere da Leao. Nella prima parte della stagione ci ha pensato Pulisic a non far pesare i numeri meno impattanti del numero 17 rossonero. Va ricordato però che per un mese abbondante era rimasto fermo ai box e non è sempre così facile recuperare la migliore condizione in tempi brevi. Il Diavolo vuole alzare almeno un trofeo in questa stagione, che sia Coppa Italia o Europa League poco cambia, e per riuscirvi avrà la necessità di poter contare sulla migliore versione di Leao. Quello che è uscito dal campo stasera con il solito sorriso contagioso. E che ha già dimenticato i fischi arrivati nella partita contro il Sassuolo da una minoranza di tifosi. Oggi lo stadio intero si è schierato al suo fianco dedicandogli dei cori anche prima del suo ingresso in campo. L’amore del popolo rossonero nei confronti di Rafa rende già uno sbiadito ricordo quanto accaduto solo tre giorni fa.