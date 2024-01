è intervenuto a Mediaset dopo la vittoria in Coppa Italia contro il Cagliari e ha rilasciato queste parole:"Non è andata oltre le aspettative. Siamo partiti un po' frenati, qualche ragazzo era un po' emozionato, ma dopo il gol ci siamo sciolti. Sono contento delle loro prestazioni. I giovani sono cambiati, ora èpiù facile allenare i più esperti. I loro atteggiamenti fanno ben sperare, il settore giovanile ha fatto un grande lavoro. Possono stare con noi, quindi non saranno più considerati solo delle opzioni, ma delle alternative quando ci sarà bisogno. Volevamo questa vittoria e abbiamo affrontato questa partita nel modo giusto"."Ci teniamo. Stasera la priorità erano due, cioè preservare chi ha giocato di più e mettere in campo una squadra vogliosa di vincere. Ci vogliamo provare, la Coppa Italia è un nostro obiettivo, così come l'Europa League"."Lucida follia o rischia tutto? Rischia tutto assolutamente no. Ho fatto delle scelte lucide per il nostro momento e per come ho visto i ragazzi. La priorità era preservare certi giocatori: Loftus-Cheek e Bartesaghi hanno avuto la febbre, Kjaer non può giocare tre partite di fila, Leao arrivava da un infortunio. I ragazzi hanno dimostrato di meritare questa chance"."Lui ha grandi qualità, deve crederci ancora di più. E' arrivato che non era in condizione, ora sta bene fisicamente e mentalmente, deve insistere e continuare con queste ambizioni e motivazioni".