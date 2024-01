: le mani sulla vittoria del Milan: riflesso vincente al 3’ pt quando vola su un colpo di testa ravvicinato di Petagna.: gestione della partita senza patemi. (dal 17’ st Florenzi 6: esperienza nel finale di gara per far rifiatare il compagno di reparto).: si esalta nel duello tutto fisico con Petagna. E ne esce vincitore senza sporcarsi più di tanto la maglia. Un errore in fase d’impostazione sul gol del Cagliari.: semplicemente devastante. I due assist regalati a Jovic raccolgono tutto il meglio del repertorio: potenza, strappo, dribbling e altruismo. È tornato turbo-Teo.: grande personalità per l’esterno spagnolo classe 2005 arrivato la scorsa estate dal Real Madrid in prestito. Si sovrappone con i tempi giusti, entra in mezzo al campo da mezzala (: molto a suo agio grazie agli spazi concessi dal Cagliari. Manda in porta Jovic con una imbucata da giocate importante. Buona regia.: si limita al compitino, in gestione delle energie. (: forse con la testa già alla coppa d’Africa, non impressiona. Tanti errori e poche cose buone. Rimandato.: tocca tanti palloni ma senza mai dare l’impressione di poter determinare. Non è ancora pronto per giocare nel Milan. (: giusto il tempo per entrare nel tabellino finale con l’assist per il gol di Leao): nel primo tempo si prende tanti calci di punizione. Qualità e buona quantità per il gioiellino della Primavera che chiude la sua serata da sogno con il primo gol a San Siro. (dal 24’ st Leao 7:aveva una voglia matta di spaccare la porta e alla fine ci riesce dopo essersi creato da solo almeno altre due grandi occasioni): un gol ogni 90’ minuti giocati con il Milan, due stasera e 5 complessivi con la maglia del Milan. Merita più spazio anche in campionato.: alla fine ha ragione con il suo turnover massiccio: qualificazione, bel gioco e valorizzazione di diversi giovani.