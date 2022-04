Il futuro societario tiene banco in casa, la trattativaprosegue e si valuta il suo impatto sul futuro della dirigenza e sulle prossime mosse di mercato.: i tavoli di lavoro aperti con il potente procuratore portoghese sono diversi e possono incidere in maniera importante sulle strategie dei rossoneri.- A partire da, il cui rinnovo non si è ancora sbloccato, nonostante fosse già stata raggiunta una bozza d'accordo sui 4,5 milioni di euro più bonus a stagione per prolungare il contratto oggi in scadenza nel 2024. Qualcosa è cambiato nelle ultime settimane, complice la vicenda che coinvolge l'attaccante, lo Sporting e il Lille e la richiesta del giocatore può salire: resiste la fiducia da parte della società rossonera, ma la questione non è ancora risolta.- Fiducia Milan anche per, in cima alla lista di Maldini e Massara per il dopo Kessie e già sfiorato a gennaio. I rossoneri si sono portati molto avanti con il, con il quale trattano anche, e nei mesi scorsi è stata raggiunta un'intesa di massima, ma anche in questo caso c'è da fare i conti con- A questo elenco di intrecci si è aggiunto da ultimo, valutato attentamente dal Milan per rinnovare la corsia destra d'attacco. Lo spagnolo, come anticipato da Calciomercato.com nelle scorse ore, è entrato nella scuderia di Mendes e questo ha cambiato drasticamente le prospettive per il suo futuro. Ai rossoneri e all'si è aggiunto il, destinazione più gradita dal procuratore portoghese,: anche in caso di mancato accordo, le merengues non intendono liberare Asensio senza un indennizzo adeguato. Il rinnovo della stella, il primo obiettivo per il centrocampo e un profilo particolarmente apprezzato per l'attacco: Jorge Mendes può avere un'influenza notevole sul mercato del Milan.@Albri_Fede90