Rafael Leao, attaccante del Milan, ha parlato così a Sky Sport dopo il successo con il Bologna: "Abbiamo messo intensità e voglia di vincere, poi però abbiamo mollato un po'. In queste partite è così, bisogna soffrire, ma credo che la vittoria sia meritata. Abbiamo giocatori di qualità che possono segnare, ma non importa chi segni, l'importante è vincere. Noi siamo il Milan e andiamo sempre per vincere, abbiamo davanti una strada lunga, quindi dobbiamo pensare di partita in partita, cercando di vincere e rimanere al primo posto. Fare il cantante è un hobby, la prima cosa per me è il calcio".