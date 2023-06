Nessuno come Erling Haaland: è lui il giocatore più prezioso al mondo. Il CIES, l'Osservatorio sul calcio, ha stilato la nuova classifica con i valori dei calciatori dei top campionati europei. A guidare la classe è il bomber del Manchester City, spauracchio dell'Inter in vista della prossima finale di Champions League a Istanbul, con un valore di 245,1 milioni di euro. A seguirlo la stella del Real Madrid Vinicius Junior, chiude il podio Bukayo Saka, fresco di rinnovo con l'Arsenal. Alle loro spalle il nuovo acquisto del Real Madrid Jude Bellingham e un altro madridista, Rodrygo Goes, prima del duo blaugrana Pedri-Gavi.



SERIE A - Nessun giocatore della Serie A entra in top-10 e solo due entrano nella top-20. Rafael Leao è il migliore del massimo campionato italiano, l'asso del Milan si piazza al 16° posto e vince il derby con il centravanti dell'Inter Lautaro Martinez, 20°. Ma quali sono le loro valutazioni? E dove si piazzano in classifica Osimhen, Kvaratskhelia, Vlahovic e gli altri gioielli della A?