Rafael Leao e lo Sporting sono vicini a chiudere la loro disputa. L'attaccante del Milan è stato condannato a pagare al club di Lisbona un risarcimento da 16,5 milioni di euro per il trasferimento del 2018 al Lille, ritenuto a sua volta co-responsabile del pagamento. La cifra, con gli interessi, è salita a oltre 20 milioni, ma l'edizione odierna di A Bola titola a tutta pagina di un accordo ormai prossimo per una somma inferiore: grazie all'intervento di Jorge Medes, agente di Leao, è vicina l'intesa per 19 milioni, la firma metterebbe la parola fine alla vicenda.