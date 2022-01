L'attaccante portoghese ha dichiarato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport: "Domiamo le onde più alte, cerchiamo di prenderle sempre nel modo giusto per restare in piedi e arrivare al traguardo. Sono sempre pronto a dare tutto per la squadra,Magari giocavo un quarto d’ora alla grande, poi mi fermavo o facevo le cose a metà, saltavo l’uomo e sbagliavo il passaggio chiave. Oggi sono diventato concreto, continuo nei 90 minuti, segno di più e faccio più assist. Gioco in una grande squadra, certo, ma ho cambiato il modo di approcciarmi alle partite. Sono più deciso. Conosco meglio la Serie A, ho avuto i consigli giusti dai miei e dal mio personal trainer. EPrima con me curava molto l'aspetto tattico, ero più giovane e più indisciplinato. Ora non mi spiega molto, si fida di me, sa che faccio la mia parte anche quando il pallone ce l'hanno gli avversari. Mi dice 'Stai largo e punta l’uomo': per me diventa tutto più facile. Ho giocato anche da prima punta e da '10', sono pronto a rifarlo se serve, ma a sinistra è un'altra cosa… Lo ringrazio per il paragone con Henry, parliamo di un grandissimo fuoriclasse. Io però voglio essere Rafa, voglio fare la mia strada.A me ricorda sempre di restare umile e di lavorare, lavorare, lavorare: solo così puoi fare grandi cose. Questo è il Leao di cui parlavano gli osservatori quando ero ragazzino. Posso ancora migliorare, ma riesco già a incidere sui risultati con le mie qualità, sono a un buon punto del percorso.Sono giovane, ma in campo mi sento adulto, e lo stesso vale per tanti miei compagni. Lo ripete anche Pioli, a me, a Tonali e a Saelemaekers: 'Siete giovani solo sulla carta di identità'. Lo scudetto può valere un tatuaggio? Magari sì, stiamo a vedere...".Con la Juve sarà difficile, è una grande squadra tornata a fare punti. Dobbiamo sfruttare il vantaggio di giocare in casa, i nostri tifosi ci caricano anche se saranno in cinquemila. Abbiamo bisogno di riprendere a vincere, siamo pronti, sappiamo che valiamo. Cerco di capire come posso far male a chi avrò di fronte in base alle loro caratteristiche. Ma mi lascerò guidare anche dall’istinto: io dribblo, lo faccio da quando ero piccolo, mi riesce naturale".è velocissimo come me. Giocarci è spettacolare, è uno dei terzini più forti al mondo., non sono pochi.Con loro in squadra tutto è possibile. Io cerco di rimanere concentrato e di dimostrarmi all'altezza di stare al fianco di due giganti così".