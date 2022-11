Tre minuti, solo tre minuti per parlarti di me...Sono parole dei, ma potrebbero stare benissimo in bocca a, ala dele della Nazionale portogheseentrato in campo da tre minuti al posto di Ruben Neves e mandante di tre messaggi: a Santos, il ct del Portogallo; al Milan, che dovrà offrirgli un contratto faraonico se vuole davvero trattenerlo; al mercato, che dopo il Mondiale rischia davvero di infuriare attorno a lui.Stava per entrare al posto di, ma l'attaccante dell'Atletico Madrid ha firmato il 2-1 appena prima di essere richiamato in panchina. E poteva essere un duro colpo per Leao,. Niente paura, è entrato in campo e, dimostrando di poter essere un'arma importantissima per il ct Santos. A gara in corso come oggi o anche dall'inizio nelle prossime partite contro Uruguay e Corea del Sud.Maldini e Massara erano convinti di poter chiudere il complicatissimo accordo per il rinnovo di contratto in scadenza nel 2024 entro l'anno, ma, e c'è da dirimere anche laper il trasferimento al Lille., sperando magari che Leao lasci gli onori della ribalta ai suoi estrosi compagni. Ma forse il diretto interessato non sarà d'accordo...