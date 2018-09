"Un angolo per chi ha la visione del calcio di Nick Hornby, per chi vive la partita come un film, per chi reputa Babangida il miglior calciatore della storia. Un piccolo mondo per chi non ha scritto calcio con il pallone tra i piedi, ma con una penna tra le dita, una telecamera sulla spalla o un joystick in mano, per quelli cresciuti a pane, nutella e Holly e Benji . Il calcio visto con gli occhi, e gli occhiali, del Nerd".La borraccia di, iche si vestono da Iene,che pulisce la palestra,che chiede l'autografo a, la voce di Sandro. E il buzzer beater più famoso della storia della pallacanestro. Space Jam ha segnato una generazione. E vuole farlo di nuovo. Già, perché è arrivata l'ufficialità del sequel: senza Jordan ma conLa stella deiprenderà il posto disullo schermo, pronto a dividere il parquet con. Bello, bellissimo, stupendo. Quando ci sarà qualcosa del genere per il calcio?- "Space Jam 2 è molto più di una semplice collaborazione per un film tra me e Looney Tunes." le parole del Re a Hollywood Reporter. Quello che deve fare un film: far sognare. Quello che non ha mai fatto un film sul calcio con le superstarè qualcosa che va oltre. Qualcuno ci ha provato, ci ha lavorato e ci ha sperato, ma il risultato non è stato soddisfacente. Sì, perchénon ha fatto sognare nessuno.Il protagonista,, interpretato da Kuno, è troppo 'scarso' per essere vero: scoordinato, finto calciatore, si vede talmente poco con la palla al piede per potersi minimamente immedesimare. E' già difficile rendere una partita di calcio su pellicola (è uno sport poco cinematografico), se non si punta neanche sulle emozioni...E poi i giocatori veri, quelli che fanno la differenza in campo e la potrebbero fare anche nella pellicola (e che la fanno in, con unrassegnato preso in giro da una banda di ragazzi), sono troppo distaccati. Non basta vederepalleggiare negli spogliatoi, non basta vedercalciare una bella punizione,Come dite?E' sempre più credibile del gol in finale di Champions League del messicano ex Newcastle...@AngeTaglieri88