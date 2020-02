Sospiro di sollievo per i tanti tifosi dell'Atalanta che avevano previsto di trascorrere il week-end successivo al Carnevale nella calda Lecce. Dopo i limiti imposti dal governo per il Coronavirus, lo stop ad alcune trasferte e la confusione tra voci che si rincorrevano, è finalmente arrivato il via libera alla vendita dei tagliandi per il settore ospiti. I nerazzurri che avevano prenotato voli e hotel in quei di Lecce quindi potranno raggiungere la città e vedere l'Atalanta dal settore riservatogli allo stadio 'Via del Mare'.



CHAMPIONS INCERTA- Ancora nessuna notizia invece per la trasferta dei tremila bergamaschi in programma il prossimo 10 marzo per il ritorno degli ottavi di Champions tra Valencia e Atalanta.