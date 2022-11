Di seguito la rassegna delle azioni da moviola in Lecce-Atalanta e Sassuolo-Roma, le due gare delle 18:30 del mercoledì di Serie A:



LECCE-ATALANTA



Aureliano

Pagliardini – Scatragli

Iv: Paterna

Var: Nasca

Avar: Longo S.



SASSUOLO-ROMA



Ayroldi

Bottegoni – Liberti

Iv: Doveri

Var: Abisso

Avar: Banti



26' Zaniolo va giù nel contrasto con Ayhan, nessun fischio e proteste vibranti nei confronti dell'arbitro che lo ammonisce.



40' Shomurodov chiede l'intervento dell'arbitro per un contrasto duro in area, ma è lui a impattare per primo l'avversario.