La sconfitta per 3-2 contro il Rayo Vallecano ha acceso più di qualche malumore in casa Real Madrid. La continua assenza per infortunio di Benzema ha fatto scattare qualche campanello d’allarme tra i Blancos. Senza l’attuale Pallone d’Oro, i Campioni d’Europa si ritrovano senza un altro reale numero 9. Il mancato in arrivo di Kylian Mbappé in estate ed il prestito alla Fiorentina di Luka Jović rischiano, sempre di più, di lasciare scoperta una zona importante del campo.



Carlo Ancelotti ha già fatto intendere a Florentino Pérez quanto sia necessario intervenire sul mercato per migliorare la fase offensiva dei Blancos. Come riporta SPORT, sul taccuino del Presidente, oltre ai classici nomi di Mbappé ed Haaland, sono spuntati quelli di Victor Osimhen e di Rafael Leao.



Un passaggio chiave per portare il Real a fare un altro investimento a nove cifre, sarebbe la partenza di Eden Hazard che non ha mai del tutto convinto la dirigenza blanca.