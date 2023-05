, allenatore del Lecce, ha parlato a DAZN al termine della gara persa in casa contro l'Hellas Verona: "Mi sono attardato un po' negli spogliatoi con i ragazzi per farli restare concentrati e togliergli un po' di pressioni che ci impediscono di dare il meglio nelle varie situazioni di gioco"."Dobbiamo rimanere tutti uniti e compatti, mancano quattro gare anche se è vero che questa sconfitta brucia. Abbiamo ancora tutto nelle nostre mani, ci manca un po' di serenità e la concretezza negli ultimi sedici metri. La squadra non può giocare con questa pressione addosso"."Tutte le partite sono importanti, nel preparare questa sapevamo che loro avevano questo gioco sul vertice ma ci siamo allungati. Quando abbiamo cominciato a giocare è venuto fuori il nostro momento migliore. Dobbiamo mantenere la fiducia alta e la convinzione in quello che facciamo. Non vediamo l'ora di essere domani all'allenamento per ripartire"."Loro ti allungano e quando recuperi palla devi ritrovare le distanze. Bisognava avere più mobilità, l'abbiamo ritrovata fino al gol. Ci è mancato questo, abbiamo patito anche la terza gara ravvicinata. Chiaramente dobbiamo migliorare nel chiudere l'azione o fare il passaggio determinante, però il Verona è una squadra che porta pressione e non ti fa giocare bene".