Così il tecnico del Lecce, Marco Baroni, a Dazn prima della gara contro la Sampdoria:



"La Samp è una squadra forte e giocheremo in un campo che è sempre molto complicato. Noi dovremo essere attenti e determinati in campo, perché quella di oggi è un'opportunità di crescita. Mi aspetto un grande impegno mentale e fisico da parte dei miei ragazzi: ci servirà compattezza. Colombo in attacco? La sua prestazione contro l'Atalanta mi è piaciuta: è normale fare un po' di staffetta perché gli impegni sono stati diversi nell'ultimo periodo".