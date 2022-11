A Lecce arriva l'Atalanta. In conferenza stampa il tecnico giallorosso Marco Baroni ha presentato così la gara.



"Affrontiamo la squadra più forte di tutti in questo momento, nelle sei gare esterne ne ha vinte cinque pareggiandone una. Ha fatto dieci reti, non ha subito gol su azioni tranne due su palla inattiva a Udine nell'unico pareggio. Basterebbe questo per presentare le difficoltà della gara, per noi è uno stimolo e servirà grande attenzione e senza timore".



"Con Umtiti domani faccio una chiacchierata e decidiamo insieme. A Udine Colombo ha fatto una buona partita. Sto valutando se schierarlo perché Ceesay in questo momento è stato quello più utilizzato, stiamo aspettando Persson che ci dovrà dare una mano. Ci può stare che giochi ancora lui".



"Non farò turnover. Noi ce la giochiamo, una gara per volta. Non possiamo sbagliare l'atteggiamento, domani si dovrà andare forte. È un campionato anomalo, c'è una sosta molto lunga. Tutto ciò che ti allontana da quello che è l'obiettivo da raggiungere, lascia il tempo che trova".