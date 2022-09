Marco Baroni, allenatore del Lecce, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Monza: "Il Monza non è una squadra in difficoltà, basta vedere le partite che hanno giocato e poi in Serie A non ci sono match semplici. Loro verranno qui per fare la loro partita, vogliosi di conquistare punti, ma ovviamente sta a noi giocare con attenzione, voglia e determinazione".



SULLA FORMAZIONE - "Dobbiamo sempre pensare in 16 e non in 11, perché anche chi entra dalla panchina è determinante. Banda è a disposizione, avendo recuperato completamente; mentre per Cetin c'è stata una piccola ricaduta, ma sta lavorando con il pallone. Molto probabile che ci sia Pongracic dal 1'. Doveva giocare già a Torino, ma ha avuto un piccolo risentimento, per questo non l'ho rischiato".



ATTACCO - "I dubbi sono al centro, anche se ho parlato con Colombo che, insieme a Ceesay, stanno facendo molto bene. Vedremo chi scenderà in campo da titolare, ma ho bisogno di entrambi nel corso della gara".