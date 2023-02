L'allenatore del Lecce Marco Baroni ha parlato in vista della gara di domani a Bergamo con l'Atalanta: "Umtiti è alle prese con un affaticamento e abbiamo deciso di non rischiarlo, Maleh sta bene e ha possibilità di giocare. Ceesay? Non mi sono dimenticato di lui, può essere una soluzione anche a Bergamo. Sono contento della crescita dei nuovi Cassandro, Romagnoli e Ceccaroni e sono convinto che presto daranno risposte importanti. Stefezza ha avuto prima un affaticamento e poi un po' di febbre, se dovesse venire in panchina entrerà sicuramente".