Lecce-Cagliari 2-2 (primo tempo 0-1)



Marcatori: 30' pt. Joao Pedro rig. (C), 22' s.t. Nainggolan (C), 37' s.t. Lapadula rig. (L), 46' s.t. Calderoni (L)



Lecce (4-3-1-2): Gabriel; Rispoli (43' s.t. Dubickas), Lucioni, Rossettini (12' s.t. Meccariello), Calderoni; Petriccione, Tachtsidis, Tabanelli; Shakhov (24' s.t. Farias); La Mantia, Lapadula. All. Liverani.



Cagliari (4-3-1-2): Olsen; Cacciatore, Pisacane, Klavan, Lykogiannis; Nandez, Cigarini, Rog (42' s.t. Mattiello); Nainggolan (42 s.t. Rafael); Joao Pedro, Simeone (31' s.t Ionita). All. Maran.



Arbitro: Mariani di Aprilia



Ammoniti: 21' pt. Lykogiannis (C), 50' p.t. Rog (C), 24' s.t. Petriccione (L), 45' s.t. Farias (L)



Espulsi: 36' s.t. Cacciatore (C), 40' s.t. Olsen (C), 41' s.t. Lapadula (L)