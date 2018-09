Lecce-Cittadella 1-1 (Primo tempo 1-0)



Marcatori: 14' Mancosu (rig.)(L), 81' Strizzolo (C)



Lecce (4-3-1-2): Vigorito; Fiamozzi (58' Venuti), Bovo, Meccariello, Calderoni; Scavone, Arrigoni, Mancosu (72' Marino); Falco (58' Tabanelli); La Mantia, Palombi. All. Liverani.



Cittadella (4-3-1-2): Paleari; Ghiringhelli (48' Proia), Frare, Drudi, Benedetti; Settembrini, Iori, Branca; Schenetti (82' Siega); Scappini (73' Strizzolo) , Finotto. All. Gorini (Venturato squal.).



Arbitro: Giua di Olbia



Ammoniti: 35' Fiamozzi (L), 38' Frare (C), 44' Palombi (L), 78' La Mantia (L), 83' Settembrini (C)