Lecce-Cittadella 2-3 (primo tempo 0-0 e secondo tempo 1-1)



Marcatori: 17’ s.t. Strefezza (L), 28’ s.t. Asencio (C), 3’ e 10’ p.t.s. Tounkara (C), 15’+1 p.t.s. Colombo (L)



Assist: 17’ s.t. Di Francesco (L), 28’ s.t. e 10’ p.t.s. Carriero (C), 3’ p.t.s. Pavan (C), 15’+1 p.t.s. Hjulmand (L)



Lecce (4-3-3): Falcone; Gendrey (1’ p.t.s. Calabresi), Blin, Dermaku (22’ p.t. Baschirotto), Gallo; Bistrovic (22’ s.t. Gonzalez), Hjulmand, Helgason (5’ p.t.s. Di Mariano); Strefezza, Ceesay (22’ s.t. Colombo), Di Francesco (22’ s.t Listkwowski). All. Baroni



Cittadella (4-3-1-2): Kastrati; Cassandro, Perticone, Frare, Donnarumma; Vita (27’ s.t Carriero), Danzi (27’ s.t. Pavan), Branca (40’ s.t. Mastrantonio); Varela (18’ s.t. Beretta); Antonucci (1’ s.t.s. Icardi), Asencio (40’ s.t. Tounkara). All. Gorini



Arbitro: Miele di Nola



Ammoniti: 18’ p.t. Frare (C), 33’ p.t Donnarumma (C), 18’ s.t. Perticone (C), 45’+1 s.t. Gonzalez (L)