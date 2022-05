Dopo la promozione del Lecce in Serie A, il ds dei giallorossi Pantaleo Corvino ha parlato del futuro dell'allenatore Baroni: "Dobbiamo ancora parlarci, ma non vedo controindicazioni al fatto che possa essere lui il tecnico in Serie A - ha detto al Corriere dello Sport - Ho mandato via un allenatore (Corini, dr) perché prendevamo troppi gol".