In attesa di segnare il suo primo gol in Serie A con la Cremonese, oggi l'attaccante belga Cyriel Dessers ha sostenuto una sfida tra attori: lui, attore-bambino, recitò nel 2004 in un episodio di “Zone Stad”, una serie tv poliziesca belga. Nel Lecce invece Wladimiro Falcone, che recitò all'età di tre mesi in "Viaggi di Nozze" di Carlo Verdone.