Lecce-Crotone 1-0 (Primo tempo 1-0)



Marcatori: 36' Golemic (aut.)



Lecce (4-3-1-2): Vigorito; Venuti, Marino, Meccariello, Calderoni; Tabanelli, Arrigoni, Petriccione; Mancosu (81' Haye); Palombi, La Mantia (73' Pettinari). All. Liverani.



Crotone (4-1-4-1): Cordaz; Sampirisi, Vaisanen, Marchizza (27' Golemic), Martella; Barberis; Faraoni (63' Crociata), Rohden, Stoian, Firenze (74' Budimir); Simy. All. Moschella.



Arbitro: Fourneau di Roma 1



Ammoniti: 83' Venuti (L), 85' Haye (L), 90' Golemic (C)