Intervenuto in conferenza stampa, Roberto D'Aversa, tecnico del Lecce, ha parlato così prima della sfida contro la Fiorentina: "I viola sono forti, lavorano molto uomo su uomo. Giocheremo contro la Fiorentina di Genova. Arriviamo con entusiasmo dopo un risultato positivo, ma senza essere presuntuosi. Loro giocano insieme da diverso tempo, sono più avanti rispetto a noi. Oudin non è tra i convocati, Venuti e Banda sì. Krstovic viene da una settimana di lavoro in solitario, ma si è presentato bene. Ci sarà, poi vedremo il da farsi col minutaggio".