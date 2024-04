Lecce-Empoli, la MOVIOLA LIVE: gol annullato a Cerri, mani di Caprile fuori area

25 minuti fa



Segui la moviola di Lecce-Empoli in diretta, con tutti gli aggiornamenti riguardo a decisioni arbitrali e decisioni dubbie.



LECCE – EMPOLI Sabato 13/04 h.15.00



MARIANI



COLAROSSI – DI MONTE



IV: FELICIANI

VAR: MAZZOLENI

AVAR: PATERNA



6' - Gol annullato all'Empoli! Cancellieri mette in mezzo un bel pallone che Cerri devia in porta. Ma il Var interviente perché all'inizio dell'azione Caprile era uscito dall'area con la palla in mano. Assegnato quindi calcio di punizione per il Lecce al limite dell'area.