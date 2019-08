Filippo Falco, attaccante del Lecce, parla a Deejay Football Club in vista della sfida di San Siro contro l'Inter di lunedì sera: "Abbiamo cambiato poco e il mister è in gamba, il gruppo è fortissimo e i nuovi si sono inseriti alla grande. Lapadula? E' un giocatore importante, che ci darà una grandissima mano, ha fatto due gol in Coppa Italia e a livello morale questo è importante. Non siamo molto forti fisicamente ma cerchiamo di mettere tutto quello che abbiamo in campo".