L'attaccante del Lecce Filippo Falco è intervenuto ai microfoni di DAZN a margine del pari col Genoa: "Alla fine dovevamo cercare di mettere cross in mezzo, invece abbiamo cercato il tiro in porta. Siamo comunque riusciti a recuperare una partita che sembrava persa, alla fine è un punto guadagnato. È un mese che ero fermo, devo ancora trovare la condizione ma sono contento di aver dato una mano alla squadra. È il primo gol su azione in Serie A, sono contento. L'obiettivo personale viene dopo quello di squadra, la squadra mi mette in condizione di fare gol e assist. Il primo obiettivo resta la salvezza, poi in termini di gol e assist provo a fare il massimo".