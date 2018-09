Filippo Falco, attaccante del Lecce, parla di Cosimo Chiricò, nel mirino degli ultras pugliesi: "Quando giochiamo si pensa solo alla partita, ai movimenti da fare e a come si sviluppa il gioco. Quella di Chiricò è però una situazione che non fa piacere, speriamo si possa arrivare presto a una soluzione perché è una condizione che alla lunga non porterà benefici e non fa vivere bene nessuno. Tutte le componenti devono stare unite e compatte, serene per raggiungere l'obiettivo perché il calcio è fatto anche di queste cose".