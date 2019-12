Sono molti gli episodi arbitrali che hanno condizionato lo scoppiettante 2-2 andato in scena ieri al Via del Mare tra Lecce e Genoa. E come spesso accade in questi frangenti le discussioni dei tifosi sono sempre molto accese.



A restare delusi dalle decisioni prese in campo da Gianluca Rocchi e al var da Luca Banti sono stati in particolare i sostenitori del Grifone, non del tutto persuasi dalla condotta avuta dai direttori di gara, soprattutto in occasione della seconda ammonizione rifilata a Goran Pandev che ha lasciato i rossoblù in doppia inferiorità numerica.



A spiegare ad un gruppo di loro per filo e per segno l'interpretazione adottata a norma di regolamento in ogni singolo episodio ci hanno pensato nel post-gara gli stessi due fischietti toscani. Come riporta questa mattina Il Secolo XIX, fermi all'aeroporto di Brindisi in attesa del volo che li riportasse a casa, i due arbitri si sono incrociati con un manipolo di tifosi del Genoa, anch'essi in procinto di imbarcarsi, che in maniera del tutto pacifica ed educata hanno chiesto spiegazioni su alcuni episodi. Banti e Rocchi, in modo altrettanto garbato, hanno fornito la propria versione.



Un conciliabolo di pochi minuti, all'insegna del rispetto reciproco e della cordialità, capace per qualche istante di abbattere quel muro invisibile ma reale che spesso divide la classe arbitrale dal resto del mondo del calcio.